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قاضي الفاتيكان يأمر بمحاكمة 10 أشخاص بينهم كاردينال إيطالي

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قاضي الفاتيكان يأمر بمحاكمة 10 أشخاص بينهم كاردينال إيطالي قاضي الفاتيكان يأمر بمحاكمة 10 أشخاص بينهم كاردينال إيطالي

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أمر قاضي الفاتيكان بمحاكمة 10 أشخاص من بينهم كاردينال إيطالي، بتهم ارتكاب جرائم مالية تشمل الاختلاس وغسل الأموال والنصب والابتزاز وسوء استغلال المنصب.

ويوجد الكاردينال أنيجلو بيتشيو، من بين المتهمين، والذي فصله البابا العام الماضي، إلى جانب الرؤساء السابقين لوحدة الذكاء الاقتصادي والمالي بالفاتيكان، واثنين من السماسرة الإيطاليين المتورطين في شراء الفاتيكان لأحد المباني في منطقة راقية بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير السبت، إن الكاردينال بتشيو المتهم المفصول، والذي احتفظ ببراءته خلال تحقيق استمر عامين، صار متهما بموجب جرائم مالية رغم أنه أعلى المسؤولين رتبة بكنيسة الفاتيكان.

ووفقا لقانون الكنيسة، فإن البابا يوافق بصفة شخصية على قرار القاضي بالتحقيق مع بيتشيو، حيث تشمل الاتهامات الموجهة له ممارسة الاختلاس وسوء استخدام منصبه.

كما اتهمت إمرأة إيطالية، والتي تعمل لصالح الكاردينال، بالاختلاس، في حين أن السمسارين الإيطاليين جيانلوجي تورتزي، ورافاييل مينتشوني، يواجهان اتهامات بالاختلاس والنصب وغسل الأموال، حيث اتهم تورتزي، الذي أصدر القضاة الإيطاليون أمرا بالقبض عليه في أبريل الماضي، بالابتزاز، غير أن كلاهما نفى ارتكاب أيا من هذه الجرائم.

وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه اتهامات أخرى لأربع شركات ترتبط بمتهمين، اثنتان في سويسرا وشركة في الولايات المتحدة وأخرى في سلوفينيا.

ومن المقرر أن تعقد المحاكمة في 27 يوليو المقبل في الفاتيكان.

المصرى اليوم

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