أخبار عاجلة

تمديد تكليف "مطير" مديرًا عامًّا لصحة منطقة مكة المكرمة -
إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمال سيناء تسجل صفر كورونا

Print
شمال سيناء تسجل صفر كورونا شمال سيناء تسجل صفر كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، صفر كورونا، بجانب تسجيل 7 حالات شفاء جديدة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إيجابية ليبقي عدد الحالات الإيجابية كما هو 531 حالة، كما تم تسجيل عدد 7 حالات شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2989 حالة شفاء.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة المستجد بالمحافظة 212 حالات منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 6 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و19 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا