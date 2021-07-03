السودان يرحب بعقد مجلس الأمن جلسة حول سد النهضة

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أعربت الحكومة السودانية عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة في الثامن من شهر يونيو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن عمر الفاروق سيد كامل المتحدث الرسمي بإسم فريق مفاوضات سد النهضة بالسودان قوله في بيان صحفي «إن السودان يرحب باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلبه ن الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو الجاري، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي كانت بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي، وحَثّ كل الاطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي اجراءات آحادية الجانب ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة دون التوصل لإتفاق نهائي، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمي والدولي.

ودعت رسالة وزيرة الخارجية السودانية مجلس الأمن مناشدة كل الأطراف لدعم وتعزيز وساطة الاتحاد الأفريقي بما يفضي لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لإعلان إثيوبيا المضي في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية.

وقال الفاروق في بيانه: «إذ يؤكد السودان تمسّكه بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ليجدد في ذات الإطار اقتراحه الموضوعي بتعزيز المفاوضات بالرباعية الدولية الممثلة في الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما في ذلك ترقية دور الرباعية لمستوي الوسطاء، كما يجدد السودان حرصه الأكيد على مواصلة التفاوض بنيّة خالصة للتوصل لإتفاق نهائي وملزم لملء وتشغيل سد النهضة لصالح تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.