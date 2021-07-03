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محافظ مطروح يقرر وقف الإجازات الاسنثنائية للعاملين بـ«التعليم» خلال امتحانات الثانوية العامة

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محافظ مطروح يقرر وقف الإجازات الاسنثنائية للعاملين بـ«التعليم» خلال امتحانات الثانوية العامة محافظ مطروح يقرر وقف الإجازات الاسنثنائية للعاملين بـ«التعليم» خلال امتحانات الثانوية العامة

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وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، علي وقف العمل مؤقتا بنظام التناوب والإجازات الاستثنائية للعاملين بديوان عام المديرية ودواوين الإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية العامة المقرر انطلاقها السبت المقبل.

وقال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، السبت، إن موافقة المحافظ تأتي كذلك لقرب امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية والاستعداد لتلقي طلبات التحاق الطلاب بالمدارس وانطلاق فعاليات الأنشطة التربوية خلال شهور الصيف.

وأكد مدير تعليم مطروح أن منظومة العمل تجري علي قدم وساق في تعليم مطروح استعدادا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية السبت المقبل ومتابعة جاهزية الاستراحات الحكومية لاستقبال منتدبي الامتحانات مع نهاية هذا الأسبوع، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير مقار اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة المستجد، حرصاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

وأوضح سلامة أنه التنبيه علي جميع العاملين بالتربية والتعليم ضرورة الحضور من صباح غد الأحد والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، لافتا إلى أن قرار الوقف المؤقت لنظام التناوب سيتم تتفيذه فورا صباح الغد مع تعميمه علي جميع الإدارات التابعة للمديرية وذلك لصالح العمل.

المصرى اليوم

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