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طفرة غير مسبوقة في الإصابات.. إندونيسيا تشدد الإجراءات لاحتواء "كورونا"

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طفرة غير مسبوقة في الإصابات.. إندونيسيا تشدد الإجراءات لاحتواء "كورونا" طفرة غير مسبوقة في الإصابات.. إندونيسيا تشدد الإجراءات لاحتواء "كورونا"
غلق المساجد والمتنزهات ومراكز التسوّق

طفرة غير مسبوقة في الإصابات.. إندونيسيا تشدد الإجراءات لاحتواء

انتشر الآلاف من عناصر الجيش الإندونيسي والشرطة في شوارع جزيرتي جاوة وبالي السياحيتين، اليوم (السبت)؛ لفرض تدابير جديدة ترمي إلى احتواء تفشي في البلاد، التي تشهد طفرة غير مسبوقة في الإصابات بـ"كوفيد-19".

وبات نظام الرعاية الصحية في البلاد على شفير الانهيار مع اكتظاظ المستشفيات التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من المصابين، ما دفع بعائلات المرضى إلى السعي لتأمين عبوات الأكسجين لمعالجة المصابين والمحتضرين في بيوتهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأقيم مئات الحواجز في حين أغلقت المساجد والمتنزهات ومراكز التسوّق والمطاعم في العاصمة جاكرتا وفي جزيرة بالي المتضررة بشدة جراء الوباء.

ونُشر أكثر من 50 ألف شرطي؛ لفرض الالتزام بالقيود في مناطق يتخطى عدد سكانها مئة مليون نسمة، والتدابير نفسها فُرضت في بالي، حيث سيّرت الشرطة دوريات أمام المطاعم والمقاهي الشاطئية المغلقة بعدما تخلّت الجزيرة عن خططها لاستقبال السياح الأجانب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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