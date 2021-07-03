افتتاح فعاليات برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد بجامعة الزقازيق

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عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، السبت، الدورة الأولى من «برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد»، والتي افتتح فعالياتها الدكتورخالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن رئيس الجامعة وذلك بمقر المركز.

وكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تحرص على تنظيم البرامج التدريبية لإعداد القيادات بما يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية في العديد من الجوانب، وتطوير مهاراتهم المعرفية لتحقيق التنافسية المحلية والدولية، مشيرا إلى أن برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل القيادات الجامعية وتعريفهم باللوائح والقوانين، لتحقيق التنمية المهنية ،وإعدادهم كأحد متطلبات الترشح لمنصب عميد.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن امنيته أن يتم الاستفادة على الشكل الأمثل وتبادل الخبرات بين المشاركين، للخروج بالتوصيات والملاحظات التي ستوضع بين الاعتبار خلال تنفيذ الدورات القادمة، مضيفاً أن البرنامج ينفذ على مدى ثلاثة أيام وفق الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى، والتي تتضمن عدد من الموضوعات الرئيسية والفرعية.

وعن برنامج الدورة، قالت الدكتورة نجلاء فتحي، المدير التنفيذي للمركز، إن جلسات اليوم الأول تتناول موضوعات التخطيط الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا ،وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية يحاضر فيها الدكتور محمد السيد مدير وحدة الجودة ورئيس قسم سابق بكلية الطب البيطري والمدرب الدولي المعتمد بالمركز، وكذلك دور القيادات في جودة التعليم وتحاضر فيها الدكتورة وفاء فوزي وكيل كلية الطب البشري ومدير مركز الجودة والاعتماد بالجامعة.

ويتناول اليوم الثاني الجوانب المالية والإدارية والقانونية بالجامعات، والقضايا القومية ومكافحة الفساد يحاضر فيها الدكتور أحمد دهشان رئيس قسم الاقتصاد والتشريعات بكلية الحقوق والمدرب المعتمد بالمركز.

بينما تتناول جلسات اليوم الثالث إدارة الازمات والكوارث وإدارة تطوير الذات والتغلب على ضغوط العمل، وكذلك القيادة والإشراف وإدارة فرق العمل وفن القيادة الجامعية، يحاضر فيها الدكتورة ريهام جمال أبوالعلا مدرس بكلية الطب البيطري والمدرب الدولي المعتمد بالمركز، وتختتم الفعاليات بجلسة ختامية يحاضر فيها الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، حول إدارة مؤسسات التعليم العالي.