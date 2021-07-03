أخبار عاجلة

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية غدًا

Print
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية غدًا استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية غدًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف السلطات المصرية، غدًا الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية، فضلا عن إدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، أن السفر سيكون للحافلات الخامسة والسادسة والسابعة حتي الرقم 60 من الكشف السابق، والذين عليهم التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 4085 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 1716مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع 2369 مسافرًا بحسب مصادر فلسطينية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر توضح حقيقة اختفاء «فتاة الهرم»: خلافات أسرية ..(التفاصيل )

مصادر توضح حقيقة اختفاء «فتاة الهرم»: خلافات أسرية ..(التفاصيل )

مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية

مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية

«استغل وجودهن بمفردهن».. حبس عامل خردة تعدى جنسيا على شقيتين من ذوات الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

«استغل وجودهن بمفردهن».. حبس عامل خردة تعدى جنسيا على شقيتين من ذوات الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020