«ينسف مقولة محمد عبده».. أول تعليق من «الحوينى» على الاعتداءات الجنسية بالجيش الأمريكى

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علق هيثم الحزيني، نجل الشيخ أبوإسحاق الحويني، على التقارير الإعلامية المنشورة عن وجود 135 ألف حالة اعتداء جنسي و509 آلاف حالة تحرش بالجيش الأمريكى في الأعوام الـ11 الأخيرة.

وقال «الحوينى»، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»: «135 ألف اعتداء جنسى و509 آلاف حالة تحرش في مجتمع صغير، وهذا نموذج للمجتمع الكبير الذي يريد العلمانيون أن يطبقوا أفكاره عندنا!، وهذا ينسف قول القائل (وجدت إسلامًا ولم أجد مسلمين)»، في إشارة للمقولة الشهيرة للإمام محمد عبده.

وتباينت ردود الأفعال في التعليقات على ما كتبه هيثم الحوينى ما بين مؤيد ومعارض، حيث قال محمد معتمد: «حضرتك وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين لم يقلها الإمام محمد عبده في أمريكا أو في العلاقات بين الرجل والمرأة في أوروبا، ولكن قالها عن التعاملات بين البشر هناك من حيث الأدب والأمانة والصدق، وكان من أشد ما أدهشة وجود صندوق للصحف لا يقف أحد بجواره، ويأتي الناس وياخذوا الصحيفة ويضعون ثمنها بالصندوق، أما حالات التحرش في مصر بلدنا المسلم فبلا فخر فنحن من الدول ذات الريادة عالميا وليس معني كلامي أني أدافع عن الغرب فهو مليء أيضا بالعيوب ولكن لا يجب خلط الأوراق».

بينما قال أحد المؤيدين: «إذا حدثت حالة في بلادنا ترى المجرمون من العلمانيين في بلادنا يشيروها ويتهمون البلاد والعباد والدين أنهم هم السبب في ذلك وتشعر أن البلاد قد امتلأت بالتحرش» .

جدير بالذكر أنه بحسب تقرير للجنة التحقيق المستقلة بالجيش الأمريكي فإن الـ11 عاما الأخيرة شهدت وجود 135 ألف حالة اعتداء جنسي و509 آلاف حالة تحرش بالجيش الأمريكى، ووجهت تلك اللجنة انتقادات لاذعة للقاده العسكريين الأمريكيين لفشلهم في حل هذه المشكلة المتزايدة.