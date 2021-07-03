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إخماد حريقين بمنزلين فى سوهاج دون إصابات

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إخماد حريقين بمنزلين فى سوهاج دون إصابات إخماد حريقين بمنزلين فى سوهاج دون إصابات

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أخمدت اليوم قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، حريقين منفصلين نشبا في منزلين بدائرة مركزى جهينة والمراغة في شمال المحافظة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحريقين، فانتقل اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتبين للعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، أنه في مركز جهينة، نشب حريق في منزل ملك طاهر. س. أ «31 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية بسبب حدوث ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، واحترقت بعض المنقولات المنزلية.. وفى مركز المراغة، نشب حريق في منزل ملك أحمد. م. ع «28 سنة- حاصل على بكالوريوس تجارة»، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر بالحريقين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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