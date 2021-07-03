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رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيزات افتتاح صالة اللياقة البدنية بكلية الطب البيطرى

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رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيزات افتتاح صالة اللياقة البدنية بكلية الطب البيطرى رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيزات افتتاح صالة اللياقة البدنية بكلية الطب البيطرى

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تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، التجهيزات النهائية لافتتاح أول صالة للياقة البدنية بكلية الطب البيطري بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل.

وقال رئيس جامعة سوهاج- خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور بهاء الدين عبدالله عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب- أنه في إطار خطة قطاع التعليم والطلاب بشأن تجهيز عدد من الصالات الرياضية بمختلف كليات الجامعة، فقد تم تخصيص الطابق الثالث بكلية الطب البيطرى بمقر الجامعة الجديد ليكون صالة للألعاب الرياضية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك يكمن في حرص الجامعة على توسيع مساحة المشاركة في ممارسة الأنشطة البدنية، ولخدمة جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بما يساهم في تحسين الأداء المهني والأكاديمي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مساحة الصالة تصل إلى ١٢٥ متر مربع، وقد تم تزويدها بالعديد من الأجهزة الرياضية التي بلغت تكلفتها ١٥٠ ألف جنيه، وتضم «جهاز كابل كروسو، وجهاز سميث، وجهاز سحب عالى، وجهاز تمرينات الأرجل أمامى وخلفى، وجهاز فراشة، وجهاز بنش أثقال، وجهاز أوربتراك، وأيضا مشاية تريدميل، وجهاز تقوية باى ودمبلز متعددة الأوزان، وحامل طارات أوزان مختلفة، وبارات، وكرات توازن»، فضلا عن ميزان ديجتال وصندوق أسعافات أولية، لافتاً إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية والإلتزام بها من أجل الحفاظ على سلامة وصحة جميع المتواجدين داخل الصالة من مدربين ومتدربين، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .

المصرى اليوم

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