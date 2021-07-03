الأحد.. استئناف محاكمة فرنسية في تهريب أقراص مخدرة بالغردقة

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تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر غد الأحد برئاسة الدكتور مجدي الديب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمود وأحمد غلاب وإمانة عبدالله محمد أحمد ومصطفي جلال، نظر جلسات محاكمة متهمة فرنسية الجنسية في تهريب أقراص مخدرة وكوكايين بـ ٤ ملايين جنيه من خلال اخفائها بحقائبها لدي وصولها من تركيا لمطار الغردقة الدولي.



كان المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر قرر إحالة الفرنسية لمحكمة الحنايات. وتعود الواقعة عندما تمكنت جمارك مطار الغردقة من احباط محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة بحوزة سائحة فرنسية وتمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير جمرك مطار الغردقة الدولة من ضبط كمية من الأقراص والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة بتركيا اشتبة عمر البارودى مامور الجمرك في فى راكبة فرنسية قادمة من مطار أورلى بفرنسا ترانزيت تركيا وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة عادل قرنى مأمور الفحص أفاد بوجود أجسام معتمة في حقيبة الراكبة وبالعرض على مهند سامى مدير إدارة الحركة بمطار الغردقة قرر تكليف الأستاذ محمود الزلتنى بتفتيش حقائب الراكبة الراكبة فتبين وجود 8 آلاف قرص اكستازى المخدر و225 جرام من مواد مخدرة بين طيات الملابس وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 4 مليون و500 ألف جنية وقام بجرد وتحريز المضبوطات لجنة من خالد حسان وهانى حافظ رئيس قسم الأمن الجمركى ومحمود الشربينى تحت إشراف جابر موسى نائب مدير جمرك المطار .



وقرر سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة حمل رقم 6 لسنة 2020 وإخطار الجهات المختصة .

وكانت نيابة الغردقة قد قررت حبس راكبة اجنبية ٤ ايام على ذمة التحقيقات بعد ضبطها اثناء محاولتا تهريب اقراص مخدرة وكوكايين داخل حقائبها لدي وصولها مطار الغردقة قادمة من مطار صبيحة التركي وقدرت قيمة المضبوطات بنحو ٤ مليون جنيه وقرر سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة حمل رقم 6 لسنة 2020 وإخطار الجهات المختصة وتم حبسها وتجديد حبسها حتي صدر قرار احالتها للمحاكمة الجنائية