تجديد حبس عامل قتل زميله في مطعم بالغردقة بسبب تنمره على لهجته

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تجديد حبس عامل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في واقعة قتل زميله بأحد مطاعم الغردقة بسبب التنمر الدائم على لهجته.

أكد المتهم في أقواله أن زميله في العمل بالمطعم «كان دائم التنمر على لهجتي وكان يداوم على مضايقتي في العمل وتحريض المديرين وزملائي ضدي وحدثت مشادة كلامات كثيرة سابقة ولكن هذه المرة الأخيرة كان تشابك بالأيدي على أثرها قمت بإحضار السكين مطبخ المطعم وسددت له طعنة بالقلب«.

كان أحد المنتجعات السياحية الشهير، شمال الغردقة، اول جريمة قتل منذ انشاءه منذ ٣٠ عاما بسبب مشاجرة بين عاملين بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة المارينا، وانتقل على الفور رجال البحث الجنائى، وتم القاء القبض على الجانى، بعد فراره من موقع الحادث، فيما انتقلت النيابة لمعاينة الجثة، وموقع الجريمة، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام

كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث، بمقتل أحد العاملين بمطعم سياحى بمنتجع سياحي شهير، وذلك على خلفية مشاجرة بينة وبين زميل له بسبب خلافات بينهما وتبين قيام المتهم بطعن المجنى عليه البالغ من العمر ٢٥ عامل ويدعي «أ. م. ف. ع» من محافظة قنا، بطعنة نافذة بالقلب والذي فارق الحياة بالمستشفي متأثرا بجروحة بعد فشل محاولة انقاذة وفر الجانى هاربا من موقع الجريمة، وتم القاء القبض عليه بمعرفة المباحث. قبل الخروج من المنتجع.

وانتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائى، التي قامت بضبط الجاني، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، وأسباب المشاجرة التي أدت لجريمة القتل، فيما باشرت النيابة التحقيقات مع المتهم وقررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسماع شهود الواقعة وتفريغ كاميرات المطعم.

كانت نيابة الغردقة برئاسة المستشار حسن عادل حبس عامل باحد المطاعم ٤ ايام على ذمة التحقيقات في واقعة قيامه بقتل زميله بدطنه بسكين بسبب مشاجرة بينهما مع مراعاة التجديد في المواعيد المقررة وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه.