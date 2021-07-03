أخبار عاجلة

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

3 صناديق ساهر ملقاة على الأرض على طريق "مكة - الليث".. هل تعرضت للتلف أم العبث؟

Print
رصدتها عدسة مواطن

3 صناديق ساهر ملقاة على الأرض على طريق

رصدت عدسة مواطن ثلاثة صناديق تابعة للرصد الآلي "ساهر" متوسدة الأرض على طريق الساحل "مكة - الليث"، دون التأكد من صلاحيتها وهل هي تالفة أم تعرضت للعبث.

وأظهرت الصور، ثلاثة صناديق للرصد الآلي "ساهر" ملقاة على الأرض، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى سقوطها أرضاً، ولم يتضح بعد هل هي تالفة أم لا؟

وبحسب موثق الصور فإن عدد الصناديق التي وثقها وهي تتوسد الأرض 3 صناديق على طريق الساحل القديم "مكة - الليث"، بالتحديد بين قرية طفيل والشعيبة، ولم يستبعد أن تعرضت للعبث إن لم تكن تالفة من ذي قبل، مطالباً الجهات المختصة بإصلاح الخلل في كلا الأمرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تمديد تكليف "مطير" مديرًا عامًّا لصحة منطقة مكة المكرمة

تمديد تكليف "مطير" مديرًا عامًّا لصحة منطقة مكة المكرمة

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا

بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا

505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام