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تحدثت الفنانة أنغام بتلقائية مع الحضور بحفلها الغنائي، الذي عُقد الخميس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية.

وقالت خلال غنائها: «أغنية (متلخبطة) الرجالة بتتريق عليها، وبتقول إحنا عندنا تقلبات وهما أصلا اللي مجانين، وكل يوم بحال»، وأنهت كلماتها وتضحك بشدة وتتفاعل مع الفتيات والسيدات بالحفل.

كما مازحت أحد الحضور، بعدما لاحظت انشغاله بالهاتف خلال غنائها، قائلة: «أنا مش عجباه مثلا؟.. فستاني وحش أغيره؟.. قاعد باصص في التليفون أنا جايالك مخصوص».

يأتي هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة، وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي.

وقدمت أنغام خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد، واشعلت حماس جمهور الحفل الذي تفاعل معها في غناء عدد كبير من الأغاني.

وكانت آخر أعمال أنغام أغنية «أنا بعته كتير»، التي طرحتها على يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد.

يذكر أن أغنية «متلغبطة» أطلقتها الفنانة منذ سنوات، وهي كلمات ناصر الجيل، وألحان الأغنية لمحمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي توما، وتشمل الأغنية كلمات تعبّر عن مشاعر متضاربة تعيشها امرأة مثل: «أيوة بحبك أوي بس مش عايزاك، زعلانة منك بس مبسوطة معك، مش طايقة أشوفك لكن أنت وحشتني، وبشك فيك لكن حقيقي مصدقاك».