مهرجان «لوكارنو» السينمائى يشهد عرض فيلمى «أطياف» و«الحارة»

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يشهد الفيلم التونسى «أطياف» للمخرج مهدى هميلى عرضه العالمى الأول فى مهرجان لوكارنو السينمائى فى سويسرا، خلال الفترة من 4 حتى 14 أغسطس المقبل، حيث ينافس على 6 جوائز فى مسابقة صُناع أفلام الحاضر.

ويعد مهرجان لوكارنو السينمائى أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، تأسس عام 1946، وتنطلق فعالياته سنويًا فى شهر أغسطس لمدة 11 يومًا بمدينة لوكارنو السويسرية، حيث يتقابل آلاف من المحبين والعاملين فى صناعة السينما.

ومسابقة صُناع أفلام الحاضر من أهم مسابقات المهرجان وهى مخصصة للمخرجين الصاعدين من جميع أنحاء العالم، وتركز على إنتاجاتهم الأولى.

وتشهد عرض 15 فيلمًا للمرة الأولى عالميًا، وتتنوع الأفلام المشاركة بين الوثائقية والروائية، حيث تنافس على الجوائز التالية: الفهد الذهبى لأفضل فيلم، أفضل مخرج صاعد، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة سواتش لأفضل عمل أول، جائزتا الفهد لأفضل ممثل، وأفضل ممثلة.

تدور الأحداث حول آمال التى خرجت من السجن، وتبدأ فى البحث عن ابنها المفقود مؤمن فى قاع العاصمة تونس، وخلال رحلة البحث، يتعين على آمال أن تواجه حقيقة سقوط المجتمع التونسى.

مشهد من فيلم «الحارة»

فيلم «أطياف» من تأليف وإخراج مهدى هميلى، ويشارك فى بطولته نجوم تونسيون، منهم عفاف بن محمود، إيهاب بويحيى، زازا، سارة حناشى وسليم بكار، وألف الموسيقى التصويرية أمين بوحافة.

Grand Nord

كما فاز بجائزة أفضل سيناريو من المعهد الفرنسى وحصل على جائزة منصة الجونة لمرحلة ما بعد الإنتاج، ونال دعمًا من المركز الوطنى للسينما والصورة بتونس، وصندوق لوكسمبورج السينمائى ومركز السينما الوطنى الفرنسى. ويشهد المهرجان أيضا انطلاق الفيلم الأردنى «الحارة» للمخرج باسل غندور فى عرضه العالمى الأول ضمن فعاليات الدورة الـ74، حيث ينافس على 3 جوائز ضمن قسم «بياتزا جراندى»، ليسجل أول مشاركة لفيلم أردنى طويل فى تاريخ المهرجان وأول فيلم عربى يشارك فى قسم بياتزا جراندى منذ 2008 حين عُرض فيلم «المصير» ليوسف شاهين لتكريمه، وسيعرض الفيلم فى ساحة «بياتزا جراندى» العريقة التى تتوسطها شاشة عملاقة أمام ما يقرب من 8 آلاف متفرج.

وينافس فيلم «الحارة» على 3 جوائز هى جائزة الجمهور وجائزة فارايتى بياتزا جراندى التى تقدمها مجلة فارايتى الأمريكية لمساعدة الأفلام على الانطلاق فى مشوارها الدولى، وأيضًا جائزة سواتش لأفضل عمل أول، إذ يعد الفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى لباسل غندور بعدما شارك فى تأليف وإنتاج فيلم «ذيب» الذى ترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبى فى كل من حفل توزيع جوائز الأوسكار والبافتا، كما فاز بجائزة البافتا لأول عمل روائى أول.

فيلم «الحارة» من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمى، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادى، بركة رحمانى، نادرة عمران ونديم ريماوى.

وكان مشروع فيلم «الحارة» قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفى فارى السينمائى الدولى بالتشيك، وحصل أيضًا على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائى للأفلام الروائية فى مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وتدور أحداث الفيلم فى حى تحكمه النميمة والعنف فى شرق عمان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقًا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعًا مصورًا لهما فى وضع حميمى، تلجأ الأم فى الخفاء إلى عصابة لتضع حدًا لما يحدث، لكن الأمور لا تجرى كما خُطط لها.