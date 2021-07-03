مصرع عامل وإصابة 4 أشخاص آخرين في حادثي سير بسوهاج

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لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، وأصيب 4 أشخاص آخرون بإصابات وجروح متفرقة في حادثى سير بمركزى طما وطهطا في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص للرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، مصرع جمال. أ «49 سنة- عامل» يقيم بمركز صدفا عندما صدمه قطار ركاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة فى مركز طهطا.

تبين أنه أثناء سير سيارة «ربع نقل» قيادة أحمد. ي. ع «25 سنة» على الطريق الزراعى السريع أمام قرية «شطورة» بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بعربة «توك توك» قيادة خلف. ع. م «54 سنة» ويقيم ببندر طما، وقد نتج عن الحادث إصابة كل من: قائد التوك توك، وأحمد. أ. ح «47 سنة – عامل»، ووالدته فايزة. م. س «70 سنة- ربة منزل»، ونجله الطفل مروان. أ. ح «6 سنوات»، ويقيمون بدائرة المركز، من مستقلي «التوك توك»، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.