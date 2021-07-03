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موقع almrj3.com موسوعة الأسئلة العربية المنوعة والشاملة

نحتاج إلى الأسئلة خلال حياتنا في الكثير من المواقف، ونعمل على إعدادها بعناية حتى تتلاءم مع مستوى من تطرح عليه، ففي المقابلات الشخصية مثلًا يتم طرح الأسئلة المعتمدة على الذكاء عادةً، وفي المسابقات الثقافية يتم طرح الأسئلة العامة، أما في الجمعيات الإسلامية وخاصة خلال المناسبات الدينية يتم طرح أسئلة دينية؛ كأسلوب لطيف لتعليم الناس أمور دينهم، أما في الاجتماعات العائلية فكثيرًا ما يتم طرح أسئلة صراحة خلال الفقرات الترفيهية.

وكل هذه الأنواع من الأسئلة عمل موقع almrj3.com على توفيرها للقارئ العربي بأسلوب احترافي عالي الجودة، فأنت لو تصفحت مقالات الموقع سوف تجد أنه قد أعد مقالات متخصصة في تقديم أسئلة متعددة؛ منها ما هو عام، ومنها ما يختص بموضوع معين ليتناسب مع أصحاب الاهتمامات المختلفة، وكل هذه الأسئلة متوفرة على الموقع مع الإجابات الصحيحة ليجنب القارئ عناء البحث عن المعلومة.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تجد في موقع المرجع العديد من الأسئلة المناسبة للفقرات الترفيهية، والألعاب الجماعية مثل لعبة كرسي الاعتراف ولعبة صراحة وجراءة، وقد ابتعد موقع المرجع في طرح هذه الأسئلة عن التفاهة في الطرح؛ وذلك احترامًا منه لعقلية القارئ العربي وثقافته الفريدة، فلم يعد القارئ العربي يبحث عن أي محتوى، بل صار ينتقي ما تميز من المحتويات انتقاءً.

ولو فكر القارئ للحظة سوف يجد أن مثل هذه الأسئلة تعتبر الأسلوب الأمثل للترفيه الهادف، الترفيه الذي يمكنه أن ينتهجه خلال اللعب مع أولاده وعائلته بكل ارتياح، فهو لا يزيدهم إلا ثقافة ونورًا وبصيرةً، لأن الكثير من المعلومات يأخذها الإنسان من خلال الصدفة بسماعها في التلفاز أو في أحدى المسابقات وتبقى راسخة في ذهنه، وهذا ما أدركه موقع المرجع من وقت مبكر.

ولمّا كان موقع المرجع موقعًا متخصصًا في سرد الأسئلة، كان لا بد من أن يضع لهذه المهمة من يمكنه أن يؤديها بإتقان، ووظف كل قدراته لمتابعة المقالات وتطويرها، والبحث عما يتعلق بها ويتناسب مع اهتمامات القارئ العربي متعدد الاهتمامات.