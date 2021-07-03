فلكية جدة: "عطارد" سيظهر فجر الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان

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فرصة لرصد الكوكب فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بحوالى الساعة

يظهر كوكب عطارد غدًا الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان؛ حيث تصل استطالته العظمى الغربية الصباحية، أقصى مسافة زاوية من الشمس، وهي فرصة لرصد الكوكب فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بحوالى الساعة تقريبًا.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: لرصد عطارد، يجب أن يكون الأفق مكشوفًا بالكامل، ويتم النظر باتجاه موقع شروق الشمس.

وأضاف: الكوكب سيظهر كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان إلى أعلى يمين موقع شروق الشمس، وربما قد تحتاج لاستخدام المنظار ثنائي العينية في حال كانت السماء ليست صافية تمامًا بالقرب من الأفق.

وأردف: عطارد أقرب كوكب إلى الشمس ومداره يقع بين الأرض والشمس، ويرصد في سماء الأرض، وفي صباح الأحد سيكون الكوكب بزاوية 21.6 درجة غرب الشمس، وحركة عطارد حول الشمس في مدار شديد الاستطالة (بيضاوي الشكل) واستطالته العظمى متغيرة من حوالى 18 إلى 28 درجة.

وتابع: أفضل وقت لرصد عطارد في استطالته العظمى، يعتمد بشكل أساسي على الموسم الذي يحدث فيه، فأقصى استطالة عظمى هي التي تكون متزامنة مع حدوث الاعتدال الربيعي، والأقل تلك التي تحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي.