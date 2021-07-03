أخبار عاجلة

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مساحتها 10 ملايين م2.. تفتتح قاعدة بحرية استراتيجية على ساحل "المتوسط"

Print
مساحتها 10 ملايين م2.. مصر تفتتح قاعدة بحرية استراتيجية على ساحل "المتوسط" مساحتها 10 ملايين م2.. تفتتح قاعدة بحرية استراتيجية على ساحل "المتوسط"
تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي

مساحتها 10 ملايين م2.. مصر تفتتح قاعدة بحرية استراتيجية على ساحل

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح ، اليوم (السبت) قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي مراسم الافتتاح في حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ورفع "السيسي" العلم المصري على قاعدة "3 يوليو" التي تقع بمنطقة جرجوب في محافظة مرسى مطروح وتبلغ مساحتها عشرة ملايين متر مربع.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنها "أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي".

وأضاف أن من بين مهام القاعدة، أيضًا "تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين

مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر