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بعدما درست القانون.. قررت تلبية الشغف داخلها في حب مجال الطيران

بابتسامة وترحيب؛ تستقبل مضيفة الطيران "شذى عبدالحميد" المسافرين على متن الطائرة بمختلف وجهاتهم، وذلك بعد أن تلقّت تدريبها في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، من خلال العديد من الدورات التدريبية المكثفة لتخرج بخبرة شاملة عن مهنة الضيافة الجوية.

وكشفت "شذى" لبرنامج mbc في أسبوع بأن التحليق بين السحاب حلم راودها منذ الصغر وأصبح اليوم حقيقة بعد أن اقتنصت الفرصة التي سنحت لها وأصبحت مضيفة طيران.

وقالت: منذ طفولتي كنت أحلم أن أمثل بلدي وأعمل مضيفة طيران على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية.

وأضافت: بالرغم من دراستي في مجال القانون إلا أن حبي وشغفي بالطيران دفعني لأن أتجه للعمل مضيفة طيران بحكم سفري المتكرر وكنت أراقب خلاله المضيفات كيف يلبسن ويقدمن الخدمات للمسافرين ويلبين طلباتهم.

وأردفت: كان حلمي أن أكون واحدة منهن وأول ما أتيحت الفرصة قدمت ومضى على عملي سنة.

ومن ارتفاع 30 ألف قدم؛ تتأمل "شذى" رحلاتها مستقبلها وأحلامها التي أصبحت واقعًا تحياه بين السحاب.

وعن طريقة إعداد الملاحين، قال إياد جميل، كبير المدربين في الخدمة الجوية: نعتمد في إدارة التدريب على ثلاثة محاور، المظهر العام والمعلومة والأخلاقيات، بالإضافة إلى برامج تدريبية قوية تزرع في الملاّح حب المهنة وحتى الاستفادة من عيوبها وتحويلها إلى إيجابية.

يذكر أن العمل السياحي يلقى دعمًا كبيرًا بعد أن أطلقت وزارة السياحة حملة "مستقبلك سياحة" الهادف لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية للكوادر الوطنية بنهاية العام الجاري (2021م) في قطاع السياحة.

يأتي ذلك ضمن استراتيجيتها لتنمية رأس المال البشري، التي تهدف إلى توفير مليون وظيفة بنهاية 2030م، حيث دعت الراغبين إلى التقديم من خلال البوابة الإلكترونية.