أخبار عاجلة

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ مطروح يوجه بضرورة وصول نسبة محو الأمية إلى 100%

Print
محافظ مطروح يوجه بضرورة وصول نسبة محو الأمية إلى 100% محافظ مطروح يوجه بضرورة وصول نسبة محو الأمية إلى 100%

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتضافر كافة الجهود مع تحفيز المشاركة للقضاء على الأمية بالمحافظة وتحقيق مرتبة متقدمة أسوة بالعام السابق الذي تم تحقيق المستهدف فيه بنسبة تتعدّى الـ 100٪، مع تعاون رؤساء المدن وتنمية القرية وكافة مديريات الخدمات التي وقعت بروتوكولات تعاون مع فرع محو الأمية بمطروح.

وأوضح عادل مسلم، مدير عام فرع محو الأمية بمطروح، أنه من ضمن المقترحات التي تم عرضها قيام مديرية الأوقاف من خلال التوعية والدعاية بخطبة الجمعة بأهمية القضاء على الأمية للفرد والمجتمع، وفتح فصول محو أمية بكل مسجد وعقد الامتحانات به مع انتشار المساجد بالمحافظة، كذلك التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي للنظر في تحويل الخدمة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بفتح فصول بمكافأة 300 جنيه عن كل ناجح.

كذلك مقترح دراسة مديرية التربية والتعليم فتح فصول بالمدارس لمحو الأمية بحوافز مادية أو عينية، ودراسة وضع شرط لنقل المدارس الجديدة من إدارة إلى إدارة محو أمية 10 على الأقل من خلال فصل محو الأمية لا يقل عن 3 شهور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر توضح حقيقة اختفاء «فتاة الهرم»: خلافات أسرية ..(التفاصيل )

مصادر توضح حقيقة اختفاء «فتاة الهرم»: خلافات أسرية ..(التفاصيل )

مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية

مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية

«استغل وجودهن بمفردهن».. حبس عامل خردة تعدى جنسيا على شقيتين من ذوات الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

«استغل وجودهن بمفردهن».. حبس عامل خردة تعدى جنسيا على شقيتين من ذوات الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020