أخبار عاجلة

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة ترصف عددًا من المحاور المرورية بأوسيم والبدرشين والعمرانية (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ محافظة الجيزة خطة لتطوير العديد من المحاور المرورية الهامة بكافة القطاعات في إطار تطوير شبكه الطرق والمحاور المرورية.

وفي ذلك الإطار تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة البدء في أعمال وضع الطبقة السطحية لازدواج طريق الكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم والجارية بطول ٥ كم وبعرض ٢٠ م وبتكلفة حوالي ٢٦ مليون والتي ينفذ من خلال مديرية الطرق إنطلاقاً من خطه المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز والمدن حيث تمت توسعة الطريق في الاتجاهين مما سيساهم بشكل كبير إحداث سيولة مرورية للمترددين عليه.

كما تابع المحافظ أعمال المرحلة الأولى لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بطول١.٥ كم بداية من طريق المريوطية حتي متحف ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين وذلك لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة لما للطريق من أهمية مرورية.

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع خاتم المرسلين حيث تم البدء في أعمال وضع الطبقة السطحية للطريق في الاتجاه القادم من شارع عثمان محرم إلى ترعة الزمر بالإضافة إلى استكمال أعمال فرد طبقة الأسفلت السطحية بشارع خاتم المرسلين بدءاً من شارع عمار وحتى نادي الشرقية للدخان بحي العمرانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر توضح حقيقة اختفاء «فتاة الهرم»: خلافات أسرية ..(التفاصيل )

مصادر توضح حقيقة اختفاء «فتاة الهرم»: خلافات أسرية ..(التفاصيل )

مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية

مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية

«استغل وجودهن بمفردهن».. حبس عامل خردة تعدى جنسيا على شقيتين من ذوات الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

«استغل وجودهن بمفردهن».. حبس عامل خردة تعدى جنسيا على شقيتين من ذوات الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020