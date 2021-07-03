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«صحة الشرقية» تعلن إجراء ١٠ حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام

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«صحة الشرقية» تعلن إجراء ١٠ حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام «صحة الشرقية» تعلن إجراء ١٠ حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وإستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، بإجراء ١٠ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، تحت إشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٥٤٥ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

المصرى اليوم

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