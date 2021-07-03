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«بهججة» رسائل نفسية لتهوين آثار كورونا في معرض الكتاب

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«بهججة» رسائل نفسية لتهوين آثار كورونا في معرض الكتاب «بهججة» رسائل نفسية لتهوين آثار كورونا في معرض الكتاب

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بهججة هو عنوان كتاب ياسمين حافظ صدر حديثا عن دار الأديب للمشاركة في معرض الكتاب.

قالت «حافظ» إن فكرة الكتاب جاءت بعد ظروف كورونا وانتشار اليأس والإحباط في النفوس، فحاولت أن أصنع شيئا مختلفا بالكتابة ويكون مزيجا من الواقع والخيال في صورة رسائل نفسية وحياتية واجتماعية قصيرة وذلك للخروج من هذه الأزمة بسلام نفسي ورضا وقبول.

‏واكدت أننا نحتاج إلى ما يصحو بداخلنا الأمل ومن يروي عطش قلوبنا بالسكينة والطمأنينة وينشر في نفوسنا البهجة والسعادة.

‏تراوض فكرة الكتاب خيال ياسمين منذ 3 سنوات في صورة رسائل من حياتنا وبعد جائحة كورونا استهواني اسم بهججة ليثير البهجة في النفوس لحين أن يزيل الله البلاء وكل ابتلاء وأن تطمئن القلوب وتهدأ النفوس وتغمرها البهجة والسعادة في كل الأوقات.

المصرى اليوم

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