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وفد «سلام ومحبة» من رجال الدين الإسلامي والمسيحي يوزع الهدايا للأطفال مرضى السرطان

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وفد «سلام ومحبة» من رجال الدين الإسلامي والمسيحي يوزع الهدايا للأطفال مرضى السرطان وفد «سلام ومحبة» من رجال الدين الإسلامي والمسيحي يوزع الهدايا للأطفال مرضى السرطان

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استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، زيارة مميزة من وفد «سلام ومحبة» ضم عدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحي، للمساهمة في تقجيم الدعم المعنوى اللازم للأطفال الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى. وإستقبل قيادات مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، وفد السلام والمحبة من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وقاموا بمرافقتهم في جولة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتم شرح تفاصيل إستقبال الأطفال من محافظات الصعيد وبدء رحلة العلاج المجانى لهم في الأقسام المجهزة بأحدث الأجهزة من حول العالم.

وأثثى المشاركون في وفد السلام والمحبة خلال زيارتهم للمستشفى، بمستوى التجهيزات العالمى الذي تم تجهيز الأقسام المختلفة به لدعم أطفال الصعيد، وقاموا بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال لدعمهم في مسيرتهم العلاجية.

ومن جانبه وجه الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لرجال الدين من المسلمين والمسحيين على تلك الزيارات المميزة التي تساهم في رفع معنويات الأطفال بوقوف جميع أطياف المجتمع بجوارهم خلال مسيرتهم في العلاج من السرطان، مؤكداً على أن التكاتف المجتمعى هو العامل الرئيسي في دعم أول صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الصعيد.

المصرى اليوم

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