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«أوقاف الأقصر» تشكل غرفه عمليات لمتابعة العمل بالمساجد

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«أوقاف الأقصر» تشكل غرفه عمليات لمتابعة العمل بالمساجد «أوقاف الأقصر» تشكل غرفه عمليات لمتابعة العمل بالمساجد

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة اوقاف الاقصر، بتشكيل لجنة لمتابعة العمل الدعوى بمساجد المحافظة، برئاسته وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة للمرور على مساجد مدينة الاقصر والشيخ عبدالستارإبراهيم أبوالحجاج رئيس قسم شؤون القران الكريم بالمديرية للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينيه والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.

وأضاف أن غرف العمليات والمتابعة الفرعية، تتكون من مديري الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل في مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية اعتبارا من الخميس، بالإضافة إلى المرور على المساجد كل في نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن المساجد بكل دقة حفاظا على المجتمع والوطن وسلامة المواطنين ومعالجة أوجه القصور بها.

المصرى اليوم

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