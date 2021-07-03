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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ «فض اعتصام رابعة» لـ ٢ أغسطس

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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ «فض اعتصام رابعة» لـ ٢ أغسطس تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ «فض اعتصام رابعة» لـ ٢ أغسطس

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة» لجلسة ٢ أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا»، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

المصرى اليوم

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