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إثيوبيا تشتعل .. قوات تيجراي تأسر 7 آلاف جندي من الجيش النظامي

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إثيوبيا تشتعل .. قوات تيجراي تأسر 7 آلاف جندي من الجيش النظامي إثيوبيا تشتعل .. قوات تيجراي تأسر 7 آلاف جندي من الجيش النظامي

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استعرضت قوات إقليم تيجراي،آلاف الأسرى من الجيش الإثيوبي، على نقالات والبعض الآخر يضع ضمادات ملطخة بالدماء، بينما تم اقتيادهم إلى سجن كبير على الحافة الشمالية للمدينة.

ونقلت «صحيفة نيويورك تايمز» الأمريكية، إنه خلال العرض في ميكيلي عاصمة الإقليم، كان هناك أكثر من 7 آلاف جندي إثيوبي أسير، ساروا لما يقارب 75 كيلومتراً جنوب العاصمة، لمدة 4 أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهزيمة السريعة للقوات الإثيوبية، أظهرت انعكاساً كبيراً للحرب الأهلية التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليوني شخص في المنطقة، وانتشار الجوع وتقارير عن تعرض المدنيين لفظائع وعنف، واعتبرت الصحيفة أن موكب الأسرى كان توبيخاً واضحاً لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الذي أعلن أن التقارير عن هزيمة قواته كانت «كذبة».

وسبق أن أعلنت جبهة تحرير تيجراي أنها عادت إلى السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، بعد ما يقرب من 8 أشهر من القتال، فيما أعلنت المركزية التي أطاحت بها وقف إطلاق نار فوري من جانب واحد.

المصرى اليوم

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