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شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة في الشوارع والأسواق، اليوم السبت، أسفرت عن التحفظ على 160 مكبر صوت وميكروفون، وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية.

وجاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالقضاء على التلوث السمعي بالإسكندرية، وتعليماته بشأن الاستمرار في حملات منع مكبرات الصوت والميكروفونات الخاصة بالباعة الجائلين استجابة لشكاوى المواطنين.

وذكرت المحافظة أن ذلك يأتي في إطار الحملات المتتالية استجابة لشكاوى المواطنين واستمرارا لمطاردة الباعة الجائلين مستخدمي مكبرات الصوت (الميكروفونات) لما تسببه من تلوث سمعي حيث يتم التحفظ على مكبرات الصوت ومصادرتها وتغريم مستخدميها لردعهم حفاظاً على صحة المواطنين.

تحريز 160 مكبر صوت في حملات ميدانية بالإسكندرية (صور)

تحريز 160 مكبر صوت في حملات ميدانية بالإسكندرية (صور)

تحريز 160 مكبر صوت في حملات ميدانية بالإسكندرية (صور)

تحريز 160 مكبر صوت في حملات ميدانية بالإسكندرية (صور)

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