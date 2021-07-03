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التحفظ على 10 آلاف عبوة أدوية مجهولة ومنتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية

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التحفظ على 10 آلاف عبوة أدوية مجهولة ومنتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية التحفظ على 10 آلاف عبوة أدوية مجهولة ومنتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية

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قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التحفظ على 9256 عبوة أدوية متنوعة وجميعها أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات و835 عبوة أدوية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن للأدوية الطبية «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بحيازة وتخزين أدوية طبية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبعضها منتهية الصلاحية، وغير مستوفية للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين الأدوية الطبية بقصد طرحها بالأسواق.

تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 9256 عبوة أدوية متنوعة وجميعها أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات و835 عبوة أدوية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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