الأرصاد : استمرار الموجة الحارة علي شمال الصعيد (تفاصيل)

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة خلال الاسبوع الحالي، على محافظات شمال الصعيد، حيث من المتوقع استمرار الموجة الحارة حتى الأربعاء المقبل، عند 41 درجة مئوية.

وأصدرت الهيئة بيان، اليوم الجمعة، تضمن درجات الحرارة خلال الأسبوع، على محافظات شمال الصعيد، حيث السبت 42 درجة مئوية، والأحد 39 درجة مئوية، والاثنين 38 درجة مئوية، والثلاثاء 39 درجة مئوية، والأربعاء 41 درجة مئوية.

وأكد البيان يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، معتدل جنوبا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

في سياق متصل شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على يقظة غرف العمليات بالمراكز، وإعلان الطوارئ بقطاعات الصحة والخدمات والطرق.