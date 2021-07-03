أخبار عاجلة

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأرصاد : استمرار الموجة الحارة علي شمال الصعيد (تفاصيل)

Print
الأرصاد : استمرار الموجة الحارة علي شمال الصعيد (تفاصيل) الأرصاد : استمرار الموجة الحارة علي شمال الصعيد (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة خلال الاسبوع الحالي، على محافظات شمال الصعيد، حيث من المتوقع استمرار الموجة الحارة حتى الأربعاء المقبل، عند 41 درجة مئوية.

وأصدرت الهيئة بيان، اليوم الجمعة، تضمن درجات الحرارة خلال الأسبوع، على محافظات شمال الصعيد، حيث السبت 42 درجة مئوية، والأحد 39 درجة مئوية، والاثنين 38 درجة مئوية، والثلاثاء 39 درجة مئوية، والأربعاء 41 درجة مئوية.

وأكد البيان يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، معتدل جنوبا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

في سياق متصل شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على يقظة غرف العمليات بالمراكز، وإعلان الطوارئ بقطاعات الصحة والخدمات والطرق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر توضح حقيقة اختفاء «فتاة الهرم»: خلافات أسرية ..(التفاصيل )

مصادر توضح حقيقة اختفاء «فتاة الهرم»: خلافات أسرية ..(التفاصيل )

مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية

مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية

«استغل وجودهن بمفردهن».. حبس عامل خردة تعدى جنسيا على شقيتين من ذوات الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

«استغل وجودهن بمفردهن».. حبس عامل خردة تعدى جنسيا على شقيتين من ذوات الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020