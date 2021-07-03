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"الموارد البشرية" بالقصيم تضبط 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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"الموارد البشرية" بالقصيم تضبط 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية "الموارد البشرية" بالقصيم تضبط 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية
الوزارة نفّذت ٦٦٥٨ زيارة ميدانية في المدن والمحافظات خلال يونيو

نفّذت إدارة الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، خلال شهر يونيو، ٦٦٥٨ زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار ، ومتابعة الالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات عن ضبط ٦٨٤ مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى ٨٩ مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم توجيه ٤٨٨ إنذارًا، كما تمت مباشرة أكثر من ٧٢ بلاغًا واردة عبر مختلف وسائل التواصل.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة القصيم ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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