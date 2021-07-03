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محافظة الإسكندرية تعلن طرح عمليات حق استغلال في مزايدات علنية

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محافظة الإسكندرية تعلن طرح عمليات حق استغلال في مزايدات علنية محافظة الإسكندرية تعلن طرح عمليات حق استغلال في مزايدات علنية

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أعلنت محافظة الإسكندرية، السبت، عن طرح عمليات حق استغلال لعدد من المواقع وعمليات البيع في مزايدات علنية عامة علي النحو الآتي : بجلسة يوم الأحد الموافق 4 / 7 / 2021، 1_ استغلال قطعة الأرض الموجودة باستاد الإسكندرية بجوار البوابة رقم (6) بمساحة 10م×20م. بقيمة تأمين مؤقت 300 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 499 جنية، وتبلغ مدة الاستغلال 25 عاماً مع منح الراسي عليه المزايدة فترة سماح لمدة ستة أشهر لتجهيز الموقع.

وبجلسة يوم الخميس الموافق 8 /7 / 2021، عملية بيع الخردة والكهنة الموجودة أمام المبني الإداري الملحق بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية. بقيمة تأمين مؤقت للوط رقم (1) مبلغ 100 ألف جنية، وقيمة تأمين مؤقت للوط رقم (2) مبلغ 20 ألف جنية، وقيمة كراسة الشروط 399 جنية.

وبجلسة يوم الأحد الموافق 11 / 7 / 2021 ، استغلال موقف إنتظار سيارات الإسعاف، بقيمة تأمين مؤقت 200 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 399 جنية، وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد، ويمكن الاطلاع علي كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.، يسدد نسبة التأمين لكل عملية علي حده طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات، وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

المصرى اليوم

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