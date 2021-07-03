ضبط 25 تذكرة «هيروين» بحوزة 3 أشخاص أحدهم متهم في 10 قضايا بسوهاج

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تمكنت اليوم مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 25 تذكرة لمخدر الهيروين وأقراص مخدرة بحوزة 3 أشخاص بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، قبل قيامهم ببيعها وترويجها للمدمنين بدائرة القسم.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بقيادة المقدم مصطفى رأفت الشندويلى رئيس مباحث القسم، وبالتنسيق مع مباحث قسم أول مدينة سوهاج، من ضبط رمضان. م. ع «42 سنة- عامل» ويقيم بدائرة القسم، وبحوزته 7 لفافات من مسحوق الهيروين المخدر يزنوا 8 جرام، و7 أقراص تامول مخدر، ومبلغ 420 جنيهاً وهاتف محمول، وضبط 18 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر يزنوا 15 جرام، ومبلغ 600 جنيهاً، و2 هاتف محمول، حيازة منتصر. أ. ع «24 سنة- عامل» والسابق اتهامه في 10 قضايا «سلاح، ومخدرات، وسرقة وسائل نقل»، وأحمد. م. ج «35 سنة- سائق» ويقيمان بدائرة القسم، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر بواقعتى الضبط المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.