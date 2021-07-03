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وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بالشروق وبدر (صور)

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قام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، بتفقد لجان الامتحانات بمعاهد ‏فتيات وبنين الشروق وبدر بمقر معهد الشروق، في سابع أيام امتحانات القسم العلمي، والذين أدوا الامتحانات في مادة ‏الأحياء‎.‎

وأكد وكيل الأزهر ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة الجميع، موضحًا أن ‏د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يحرص على متابعة أخبار الطلاب بصفة ‏مستمرة، فضلًا على توجيهاته بضرورة تذييل كل العقبات التي تواجه الطلاب، حتى يتسنى لهم التركيز في ‏الامتحانات ليحصدوا ثمرة جهدهم طوال العام.‏

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا ‏وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم ‏العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.‏

وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب ‏للتواصل مع المسؤولين، وهما: (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم ‏‏(01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى ‏إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على مقدم الشكوى ‏إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية ‏استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.‏

وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بالشروق وبدر
وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بالشروق وبدر
وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بالشروق وبدر

المصرى اليوم

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