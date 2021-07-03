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إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في انقلاب تروسيكل بترعة بقنا

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إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في انقلاب تروسيكل بترعة بقنا إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في انقلاب تروسيكل بترعة بقنا

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أصيب 4 أشخاص بينهم طفل السبت أثر انقلاب تروسيكل في ترعة بمركز دشنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة عمليات المحافظة بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل في ترعة «المرة» بقرية أبومناع، التابعة لدائرة مركز دشنا.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد ذيدان مراد، 5 أعوام، سحجات وكدمات بالجسم، وخضر أحمد محمود، 33 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، وعبدالرحمن أدهم مراد، 37 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، وعلي بهيج محمد، 43 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم.

فتم نقلهم لمستشفى فاو بدشنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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