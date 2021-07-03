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إبعاد ياسر صالح أحمد عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (نص القرار)

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إبعاد ياسر صالح أحمد عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (نص القرار) إبعاد ياسر صالح أحمد عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (نص القرار)

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 147 الصادرة اليوم السبت، قرارها بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد.

وكشفت أنه تم الإطلاع على قانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في والخروج منها وتعديلاته، كذلك على مذكرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 30/5/2021 قبل إعلان القرار.

وأصدرت وزارة الداخلية قرارها بإبعاد المدعو ياسر صالح أحمد المحنقي، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وهو يمني الجنسية ومن مواليد 1/1/1980، ووفقًا للجريدة الرسمية أنه «على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك».

المصرى اليوم

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