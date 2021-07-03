أخبار عاجلة

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كريم حسن شحاتة: سنقف ممر شرفي للأهلي حال تتويجه ببطولة أفريقيا

Print
كريم حسن شحاتة: سنقف ممر شرفي للأهلي حال تتويجه ببطولة أفريقيا كريم حسن شحاتة: سنقف ممر شرفي للأهلي حال تتويجه ببطولة أفريقيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، أن فريقه سيقف ممر شرفي للنادي الأهلي، حال تتويج الأخير ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية: «سنواجه الأهلي عقب مباراته أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري الأبطال»، مضيفًا :«نتمنى أن يتوج الأهلي بلقب البطولة، وفي حال حدوث ذلك، سنقف له في ممر شرفي لتقديم التحية والتقدير لنجومه».
وعن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، والتي فاز بها بهدفين نظيفين قال :«قدمنا مباراة قوية للغاية أمام الفريق البورسعيدي، ونجحنا في تحقيق الفوز بهدفين، خالد جلال، المدير الفني للفريق نجح في إدارة المباراة بشكل جيد سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية«.

وعن أسباب عدم الاعتماد على كريم بامبو، من بداية المباراة قال:«بامبو، لاعب مميز للغاية، والجهاز الفني يفضل الاعتماد عليه في الشوط الثاني، لأنه لديه سرعات ومهارات كبيرة، والفريق المنافس يكون قد انخفض معدله البدني».

يذكر ان كريم بامبو، انتقل لصفوف البنك الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من فريق ، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري