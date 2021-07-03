كريم حسن شحاتة: سنقف ممر شرفي للأهلي حال تتويجه ببطولة أفريقيا

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أكد كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، أن فريقه سيقف ممر شرفي للنادي الأهلي، حال تتويج الأخير ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية: «سنواجه الأهلي عقب مباراته أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري الأبطال»، مضيفًا :«نتمنى أن يتوج الأهلي بلقب البطولة، وفي حال حدوث ذلك، سنقف له في ممر شرفي لتقديم التحية والتقدير لنجومه».

وعن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، والتي فاز بها بهدفين نظيفين قال :«قدمنا مباراة قوية للغاية أمام الفريق البورسعيدي، ونجحنا في تحقيق الفوز بهدفين، خالد جلال، المدير الفني للفريق نجح في إدارة المباراة بشكل جيد سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية«.

وعن أسباب عدم الاعتماد على كريم بامبو، من بداية المباراة قال:«بامبو، لاعب مميز للغاية، والجهاز الفني يفضل الاعتماد عليه في الشوط الثاني، لأنه لديه سرعات ومهارات كبيرة، والفريق المنافس يكون قد انخفض معدله البدني».

يذكر ان كريم بامبو، انتقل لصفوف البنك الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من فريق الزمالك، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة».