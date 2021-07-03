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كارتيرون يشيد بانضمام رباعي ضمن قائمة أولمبياد طوكيو

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كارتيرون يشيد بانضمام رباعي الزمالك ضمن قائمة أولمبياد طوكيو كارتيرون يشيد بانضمام رباعي ضمن قائمة أولمبياد طوكيو

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أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بانضمام رباعي الأبيض لقائمة الأولمبي.

وقال إن انضمام الرباعي محمود حمدي الونش، أحمد أبوالفتوح، محمد عبدالسلام، وإمام عاشور شرف للاعبي الأبيض تمثيل بلدهم ومنتخبهم في البطولات فضلا عن تواجد محمد صبحي حارس المعار إلى الاتحاد السكندري.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن قائمة اللاعبين المقررة مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو باليابان.

ويخوض المنتخب الأولمبي الأولمبياد ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية بطوكيو في الفترة من 23 يوليو الحالي وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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