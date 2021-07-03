بـ «البوركيني».. حنان ترك تشارك متابعيها بلحظات من إجازتها الصيفية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك متابعيها على حسبها الرسمي بموقع انستجرام بفيديو لها من خلال خاصية القصص القصيرة، أثناء قضاء عطلة صيفية بإحدى الملاهي المائية، اليوم السبت.

ظهرت «ترك» خلال الفيديو وهي ترتدي المايوه الخاص بالمحجبات «البوركيني» وتقضِ أجواء ممتعة في المياه.

كانت دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نشرت فيديو أعربت خلاله عن غضبها بعد منعها من نزول حمام السباحة في إحدى المجمعات السكنية بسبب ارتدائها الـ «بوركيني»، في واقعة عُرفت إعلاميًا بواقعة «فتاة البوركيني».

ولاقى الفيديدو ردود فعل واسعة من قبل مستخدمي مواق التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لموقف إدارة الكومباوند من «البوركيني».

حنان ترك عبر إنستجرام