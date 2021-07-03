حسب مخطط عمرك.. هذا هو مقدار النوم الكافي للإحساس بالراحة

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يفيد الجسم ويمكّنه من الدفاع عن نفسه ضد الأمراض ويدعم الصحة العقلية

حياتيًّا يُعتبر النوم أمرًا أساسيًّا لنمو وتطور الرضع والأطفال الصغار والمراهقين، كما أنه مهم لأنه يمكّن جسمك وعقلك من التعافي بشكل مستمر؛ مما يجعلك منتعشًا ومنتبهًا عند الاستيقاظ.

ويضمن النوم الصحي لجسمك أن يتمتع بصحة جيدة ويمكنه الدفاع عن نفسه من الأمراض، وبدون ذلك فإن عقلك غير قادر على العمل بشكل صحيح.

ويجب أن يكون النوم أولوية بالنسبة للجميع؛ لأنه يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الفرد.. ولكن ما مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة؟ خاصة وأن قلة النوم قد تسبب مجموعة من المشاكل، من الاختلالات المزاجية واعتلالات أكثر خطورة.

وبحسب "روسيا اليوم" يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص من قلة النوم مع الإجهاد، وغالبًا ما يلقى باللوم على أجهزة الكمبيوتر وأخذ العمل إلى المنزل، على أنها أسباب اضطراب النوم.

وقد تعرضك ليالي الأرق المنتظمة لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الطبية الخطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري، كما ربط الأطباء والمهنيون الطبيون بين قلة النوم وقِصَر متوسط العمر المتوقع للفرد.

فطبيًّا، يحتاج معظم الناس إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة ليعملوا بشكل صحيح.. ومع ذلك يختلف كل فرد عن الآخر، ويحتاج البعض إلى المزيد أو القليل منه.

وبشكل عام، إذا استيقظت متعبًا وقضيت اليوم كله في التفكير في الحصول على قيلولة؛ فمن المحتمل أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم.

ووفقًا لـNHS، يحتاج الأطفال إلى القدر التالي من النوم وفقًا لأعمارهم؛ فالأطفال من عمر 4 إلى 12 شهرا: من 12 إلى 16 ساعة شاملة القيلولة، والأطفال الصغار من عمر سنة إلى سنتين: من 11 إلى 14 ساعة بما في ذلك القيلولة، والأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات: من 10 إلى 13 ساعة شاملة القيلولة، والأطفال من سن 6 إلى 12 سنة: من 9 إلى 12 ساعة، والمراهقون من 13 إلى 18 سنة: 8 إلى 10 ساعات.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن البالغين يحتاجون أيضًا إلى قدر مختلف من النوم اعتمادًا على عمر الفرد.

وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، فتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها البالغين بالحصول على سبع ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة، أما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و64 عامًا، فيوصى بالنوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

ويوصى بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة لمن يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر.

وإليك بعض النصائح للحصول على نوم هانئ ليلًا؛ منها أن تحاول أن يكون لديك روتين منتظم مع ساعات نوم منتظمة، مع أخذ وقت للاسترخاء قبل النوم من خلال أنشطة مهدئة مثل الاستحمام بماء دافئ، أو تمارين الاسترخاء، أو قراءة كتاب، وتجنّب الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على قدرتك على النوم السليم، مع التأكد من أن غرفة نومك بيئة مريحة؛ تأكد من أنها مظلمة وهادئة ومرتبة ودرجة حرارة بين 18 و24 درجة مئوية، وراقب كمية الكافيين التي تتناولها وقللها إذا لزم الأمر؛ خاصة في وقت لاحق من اليوم.