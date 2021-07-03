"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 18 مسجدًا في 3 مناطق

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بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 18 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 147 يومًا إلى 1748 مسجدًّا.

وقالت الوزارة: المساجد التي تم تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها: 13 مسجدًا بمنطقة عسير، وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة الشرقية.

وأضافت: تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.