أخبار عاجلة

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد الانهيارات الطينية.. سفارة المملكة في اليابان: مواطنونا بخير

Print
بعد الانهيارات الطينية.. سفارة المملكة في اليابان: مواطنونا بخير بعد الانهيارات الطينية.. سفارة المملكة في اليابان: مواطنونا بخير
أكدت ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

بعد الانهيارات الطينية.. سفارة المملكة في اليابان: مواطنونا بخير

أكدت السفارة في اليابان، أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية في محافظة شيزوكا وغيرها، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وحثت السفارة المواطنين على التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وقالت: في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الرقمين التاليين: 09055833862، و0335895242.

وكان 19 شخصًا قد فُقدوا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، جراء انهيار طيني قوي يحمل طوفانًا من المياه السوداء والحطام، اجتاح صفوفًا من المنازل غربي طوكيو.

ووفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، جاء الانهيار الطيني المدمر بعدما هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.

ودفنت عشرات المنازل في أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة، طبقًا للمتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوغياما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى