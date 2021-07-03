رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة

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تفقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات، مؤكدًا عدم ورود شكاوى داخل اللجان، ومشيرًا إلى قيام عمداء ووكلاء الكلية بمتابعة الإجراءات الوقائية داخل اللجان، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب خلال فترة إجراء الامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة خلال الجولة التي رافقه فيها كل من؛ الدكتور أحمد محيي حمزة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عرابي الأستاذ بالكلية، أن الجامعة حريصة كل الحرص على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال التشديد على توفير المطهرات والمعقمات قبل وبعد إجراء كل امتحان، والتهوية بداخل اللجان إلى جانب مراعاة إتاحة مسافة كافية بين كل طالب وآخر.