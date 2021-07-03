أخبار عاجلة

لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟ -
بخطة أمنية محكمة.. القبض على قاتل عامل التوصيل بالكويت -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة

Print
رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات، مؤكدًا عدم ورود شكاوى داخل اللجان، ومشيرًا إلى قيام عمداء ووكلاء الكلية بمتابعة الإجراءات الوقائية داخل اللجان، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب خلال فترة إجراء الامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة خلال الجولة التي رافقه فيها كل من؛ الدكتور أحمد محيي حمزة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عرابي الأستاذ بالكلية، أن الجامعة حريصة كل الحرص على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار ، وذلك من خلال التشديد على توفير المطهرات والمعقمات قبل وبعد إجراء كل امتحان، والتهوية بداخل اللجان إلى جانب مراعاة إتاحة مسافة كافية بين كل طالب وآخر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا