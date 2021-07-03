ضبط  120 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية بالمنيا

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ضبطت مديرية الصحة بالمنيا، 120 مخالفة خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالمرور على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية، بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.
يأتي ذلك، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.
أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان فرق مراقبة الأغذية أجرت مرورا على 197 منشاة غذائية وأسفرت الحملات عن تحرير 120 مخالفة لمنشآت غذائية حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، كما تم ضبط منشات غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.
من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي انه تم إعدام 584 كيلو جرام أغذية مختلفة و لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 305 عينة للتغيير في الخواص الطبيعية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، بالإضافة لاستخراج 494 شهادة صحية للعاملين بالمنشات الغذائية .