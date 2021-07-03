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تحرير 10 آلاف و780 محضر لعدم ارتداء الكمامات وغلق 185 سنتر دروس خصوصية ببني سويف 

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تحرير 10 آلاف و780 محضر لعدم ارتداء الكمامات وغلق 185 سنتر دروس خصوصية ببني سويف  تحرير 10 آلاف و780 محضر لعدم ارتداء الكمامات وغلق 185 سنتر دروس خصوصية ببني سويف 

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة ضمن الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا والتي تتضمن قرارات وإجراءات احترازية، مشددا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون تضافر الجميع، وعدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات ،لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع،فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى،لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق المقررة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام،بشأن الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها ،وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

كشف التقرير أن إجمالي ما تم تحريره من محاضر لمخالفي ارتداء الكمامات قد بلغ 10 آلاف و781 محضراً، والتي تم تحريرها بالتعاون بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وذلك منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم( 2701 )في 3 يناير الماضي وحتى 2 يوليو الجاري،فيما تم تحرير 30 محضر لمنشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وفض أكثر من 369 تجمع لسرادقات عزاء وأفراح في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 185مركز من مراكز الدروس الخصوصية خلال تلك الفترة المذكورة.

المصرى اليوم

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