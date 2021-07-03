احذر تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي العقوبة تصل إلي الحبس.. الشروط الجديدة والأسعار

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عقوبات تصل إلي الحبس أو الغرامة في حالة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي، وكذلك في حالة بلوغ الشخص 16 سنة دون استخراج البطاقة الشخصية وذلك طبقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.

نصت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية «يجب على كل شخص يبلغ 16 سنة من مواطنين أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه.

ونصت 68 من قانون العقوبات في القانون على أن يعاقب كل مخالف أحكام المادة 48 من قانون الأحوال المدنية بالحبس لا يجاوز عن 6 أشهر أو بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

أكد قانون الأحوال المدنية «يجب على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال تلفها أو أفقدها أن يتقدم إلى السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال فترة 15 يوما من تاريخ التلف والفقد، للحصول على بدل فاقد أو تالف، وحذرت المادة بانه «لا يجوز للشخص الاحتفاظ أو التعامل بـ بطاقة رقم قومي بعد ان صدرت له بطاقة بدلا منها».

الحالات المعفاة من تطبيق غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي

قانون الأحوال المدنية استثنى حالات تطبيق غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن بسبب ظروفهم الصحية.

الاستمارة المميزة ويتم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة وسعرها 170 جنيه

الاستمارة العاجلة والاستلام بعد ثلاث أيام.

الاستمارة العادية والاستلام بعد أسبوعين.

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني

- تقديم صورة من البطاقة القديمة لأثبات شخصية والوظيفة ومحل اقامة، أول أي مستند أخر.

- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل سن الشخص المتقدم للحصول علي البطاقة الشخصية عن 16 سنة

- يشترك ان يكون المتقدم لديه بيان ميلاد مسجل في السجل.