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ضبط طالب طعن ابن خاله بسكين في مشاجرة بسوهاج

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ضبط طالب طعن ابن خاله بسكين في مشاجرة بسوهاج ضبط طالب طعن ابن خاله بسكين في مشاجرة بسوهاج

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تمكن اليوم ضباط مباحث قسم شرطة أول مدينة سوهاج، من ضبط طالب تعدى على ابن خاله بسكين فأصابه بجرح طعن نافذ بالصدر، في مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة أول مدينة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول صلاح. م. ص «16 سنة – عامل» ويقيم بدائرة القسم مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالصدر واشتباه نزيف داخلي، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والدته وفاء. ث. م «36 سنة- ربة منزل» وتقيم بذات الناحية، قيام نجل عمته عمر. ن. ع «15 سنة- طالب» ويقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته، في مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمه «سكين»، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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