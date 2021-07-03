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ضبط 675 مخالفة مرورية في سوهاج

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ضبط 675 مخالفة مرورية في سوهاج ضبط 675 مخالفة مرورية في سوهاج

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واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، حملاتها اليومية بجميع أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات المرورية، والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة، التي جرت اليوم، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، عن ضبط 675 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الاتجاه، وعدم الالتزام بالأجرة المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، ومخالفة نموذج 125 مرور.

وفحصت الحملة 19 عينة بول عشوائية لقائدي سيارات النقل والأجرة، وجاءت نتائج جميع الفحوصات سلبية لتعاطي المخدرات أثناء القيادة، وقد تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

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