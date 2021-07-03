تعليم المنيا: إعلان أسئلة المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية.. والتسليم السبت

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انطلقت السبت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في المنيا، بتوزيع مادتي التربية الوطنية والدينية، على الطلاب، pdv عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتسليم السبت المقبل، للجان المراقبة والامتحانات.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ان الوزارة قامت بنشر مادتي التربية الوطنية والدينية، واللتين لا تضافا للمجموع، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، حيث يقوم الطالب بطباعتها، والإجابة بها، وتسليمها السبت والأحد والمقبلين، للجان المراقبة والامتحانات بكل لجنة مقيد بها الطالب.

وكشف «الرشيدي» عن بدء أعمال غرفة العمليات بالمديرية، والإدارات التعليمية، داخل مراكز المحافظة التسع، وحتى انتهاء الامتحانات .